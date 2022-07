Nepreslišano: Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Zagotovo so potrebe vseh skupin pomembne in morajo odsevati v ponudbi javnih najemnih stanovanj. V soseski Brdo, Pod Pekarsko gorco, v Kranju, povsod vključujemo različne, tudi manjše enote za samske, prav tako oskrbovana stanovanja. Kaj so prednostne kategorije, določi politika; to so zdaj mladi do 35 let, mlade družine, pri oskrbovanih stanovanjih pa vsi starejši, stari več kot 65 let. Oskrbovana stanovanja nam praviloma še ostajajo, kar verjetno kaže, da jih še nismo sprejeli kot ugodno in udobno bivanjsko možnost. Za 300 do 400 evrov mesečne najemnine si lahko dva starejša najceneje zagotovita najbolj kakovostno preživljanje starosti. Kasneje si lahko naročijo dodatno oskrbo. Bolje je sicer, da stanovanja dobivajo najemnike, ki jih res potrebujejo, kot pa da se nekaj prikriva – na koncu stanovanja lahko postanejo vikend rezidence.