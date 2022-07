Trije slovenski državljani, 32-letna ženska in 79-letni moški z območja Ljubljane ter 39-letnik z območja Nove Gorice, so sodelovali pri nezakonitih prevozih tujcev v Slovenijo in naprej v druge države, so po zaključeni preiskavi zoper hudodelsko združbo potrdili ljubljanski kriminalisti. Vse tri so v preteklosti že obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. Delovali so po nareku glavnega osumljenca in organizatorja, 33-letnega državljana Afganistana. Preiskovalni sodnik je za vse štiri odredil pripor. Vsak od četverice je imel v združbi svojo vlogo.

Zaslužili prek 30.000 evrov

33-letni vodja »projekta« je skrbel za pridobivanje ilegalnih pribežnikov iz svoje domovine, pa tudi iz Bangladeša in Indije, ter za organizacijo poti za vstop v Slovenijo. Skupno jih je bilo najmanj 27. Njegovi slovenski pomočniki pa so organizirali in opravljali prevoze tujcev po Sloveniji in naprej v druge evropske države. »79-letnik je v tujini v imenu glavnega organizatorja večkrat prevzel denar za opravljeno pot,« so sporočili iz PU Ljubljana. Cena je bila odvisna od dolžine poti. Za prevoz iz Hrvaške v Italijo so glavnemu organizatorju plačali od 1200 do 1500 evrov po glavi, pot iz Ljubljane ali Kopra v Italijo pa jih je stala 200 evrov. Po ugotovitvah kriminalistov so plačila potekala prek plačilnega sistema Western Union, nekaj pa so jih opravili prek tako imenovanega »havala« sistema. »Ta poteka prek drugih oseb, ki jamčijo za izvedbo posla, in je plačilo organizatorjem izročeno šele na koncu prek zaupne osebe,« so pojasnili kriminalisti. Skupina naj bi s prevozi zaslužila več kot 30.000 evrov, ocenjujejo na policijski upravi, večino pa je v žep pospravil glavni organizator. Sostorilci so za posamezen prevoz prejeli po 300 evrov.

Grožnja večletnega zapora

Ljubljanski kriminalisti so v šest mesecev trajajoči preiskavi sodelovali z upravo kriminalistične policije generalne policijske uprave, evropskim policijskim uradom (Europol) in kolegi z drugih policijskih uprav. V zaključni akciji so na območju ljubljanske in novogoriške uprave izvedli štiri hišne preiskave, v katerih so zasegli predmete, ki so jih uporabili, pridobili ali so nastali z izvršitvijo kaznivih dejanj; med drugim mobilne telefone, osebni avtomobil in denar, ki so ga zaslužili z opravljanjem prevozov ilegalnih prebežnikov. Za opisano kaznivo dejanje je v kazenskem zakoniku zagrožena kazen od treh do desetih let zapora.