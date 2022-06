Igra na zaupanje

Zaupanje. Ta beseda je bila na torkovem posvetu z naslovom Aktualni izzivi spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v prihodnje izgovorjena večkrat. Strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen je bil zadovoljen, ker vlada Roberta Goloba zaupa instituciji in ji je zaupala obvladovanje epidemije covida-19. Mario Fafangel, predstojnik centra za nalezljive bolezni, je izpostavil, da jim bo zastavljeno nalogo uspelo izpolniti le, če jim bo zaupala širša javnost. To izgubljeno zaupanje javnosti si bodo skušali povrniti z novo enajstčlansko multidisciplinarno posvetovalno skupino pod Fafanglovim predsedovanjem.