»Pripravljen sem na zadnji korak v boju za resnico, povezano z Agrokorjem,« je Todorić zapisal v sporočilu za javnost. Dodal je, da se je za tožbe v Veliki Britaniji in ZDA odločil, ker je »hrvaško državno tožilstvo pod popolnim nadzorom političnih vzvodov v Republiki Hrvaški«.

Državno tožilstvo je minuli četrtek znova vložilo obtožnico v primeru Agrokor. Obtožnica Todorića in 14 drugih oseb bremeni za vrsto finančnih malverzacij, s katerimi naj bi Agrokor oškodovali za 1,2 milijarde kun, Todorić pa naj bi si prilastil premoženjsko korist v vrednosti 923,6 milijona kun.

Zavrgli vse postopke proti vsem

Todorić trdi, da je bilo za pregon njegovih otrok in vnukov dovolj to, da kot direktor družbe, ki je zaposlovala prek 60.000 ljudi, ni bil pripravljen »podpisati uničenja in protipravnega prenosa zasebnega premoženja na kriminalne skupine in ruske banke, ki so pod mednarodnimi sankcijami«.

Dodal je, da so tuja sodišča zavrgla vse sodne postopke proti njegovi družini, sodelavcem in prijateljem med letoma 2017 in 2022.

Skupina Borg, ki jo poleg bank Sber in VTB namerava tožiti Todorić, je bila skupina pravnih in finančnih svetovalcev, ki so po pisanju hrvaških medijev pomagali bivši podpredsednici vlade in gospodarski ministrici Martini Dalić pri pripravi zakona o postopku izredne uprave v sistemsko pomembnih podjetij, bolj znanega kot lex Agrokor.