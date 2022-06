Hrvati so luzerji

Cel halo so zagnali hrvaški mediji, ko je neki gost v kavarni hotela v Opatiji za dva sendviča, tri rogljičke, dva kapučina ter tri stekleničke brezalkoholne pijače plačal 70 evrov in ga je na rit vrgla predvsem cena za sendvič, ki je bila 16 evrov. Potem so šli Hrvatje gledat še cene na tržnicah in ugotovili, da boste v Rovinju za kilogram breskev plačali nič manj kot 50 kun ali slabih sedem evrov.