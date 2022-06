Prvi del programa so gorska in treking kolesa za ženske, moške in otroke, so zapisali v podjetju. Izdelke bo možno kupiti v trgovinah Hervis, pa tudi v Elanovi športni prodajalni v Begunjah in spletni prodajalni. V regiji bo Elan hkrati razvijal tudi testne centre, kjer bodo izbrani produkti na voljo za preizkus širši publiki. »S tem programom blagovna znamka Elan uresničuje svojo vizijo in dela prvi korak pri vstopu v nov segment, linija izdelkov pa se bo postopno širila v naslednjih letih,« so zapisali.

»Ljubitelji kolesarstva in blagovne znamke Elan bodo lahko v poletnih mesecih odslej še aktivnejše preživljali prosti čas v naravi z Elanovimi izdelki,« so podpredsednika skupine Elan Leona Korošca povzeli v sporočilu za javnost.

V podjetju ob tem niso pozabili na družbeno odgovornost, h kateri je podjetje zavezano v okviru trajnostnega razvoja. Na zadnji šolski dan so radovljiški Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta podaril pet otroških koles. Med drugim jih bodo uporabljali za kolesarske izlete in kolesarske izpite. S tem želijo dostop do športa omogočiti tudi učencem, ki si novega kolesa ne morejo privoščiti, so sklenili.