Najtežja naloga od Slovencev vsaj na papirju čaka Kajo Juvan, ki se bo pomerila z Brazilko Beatriz Haddad Maia. Triindvajseta nosilka in 28. igralka sveta je letos na travi igrala sijajno in izgubila le sobotni dvoboj proti Čehinji Petri Kvitovi v polfinalu Eastbourna, pred tem pa je osvojila turnirja v Nottinghamu in Birminghamu.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je na drugi strani letos še brez zmage na travi, izgubila je v prvem krogu turnirjev v Birminghamu in Bad Homburgu. V medsebojnih obračunih z 2:0 vodi Brazilka, ki je slavila na OP Avstralije leta 2019 in v Aucklandu 2018.

Tamaro Zidanšek čaka obračun proti Madžarki Panni Udvardy (100. na lestvici WTA). Konjičanka se je s zdaj 23-letno Udvardyjevo enkrat že srečala. Leta 2017 je na peščenem turnirju nižjega ranga v madžarskem Hodmezovasarhelyju slovenska predstavnica slavila s 6:4, 6:4.

Srečno roko pri žrebu je imel Aljaž Bedene, ki ga v prvem krogu čaka Nemec Maximilian Marterer (prejšnji ponedeljek 176. na lestvici ATP). Slednji se je v glavni del žreba prebil skozi kvalifikacije, kjer je nanizal tri zmage. Bedene je letos na travi odigral le en dvoboj in ga izgubil v nizozemskem Hertogenboschu proti domačinu Tallonu Griekspoorju. Doslej sta se Bedene in Merterer srečala enkrat, in sicer v argentinski Cordobi, ko je s 6:3, 6:4 slavil Ljubljančan.

Med največjimi imeni bodo med drugimi igrali Škot Andy Murray, Norvežan Casper Ruud ter Španec Carlos Alcaraz. V ženski konkurenci bodo dejavne tretja nosilka Tunizijka Ons Jabeur, Grkinja Maria Sakari ter domačinka Emma Raducanu.