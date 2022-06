5,22 m

je dolžinska mera velike limuzine EQS, medtem ko EQB v dolžino meri 4,68 metra. Poslovneži bodo v prtljažnik prve lahko pospravili za 610 litrov prtljage, družine v drugega za 495 litrov (v različici s petimi sedeži).

215 do 484 kW

oziroma 292 do 658 konjskih moči znaša zmogljivost električnih motorjev pri posameznih izvedenkah modela EQS – najmočnejši AMG53 4matic za pospešek do stotice potrebuje le 3,8 sekunde! Pri EQB moči znašajo od 140 kW (190 KM) do 215 kW (292 KM).

Zadovoljni smo, da nam je uspelo doseči, da ima EQS tako velik doseg, skoraj 760 kilometrov. To je bilo možno le s kombinacijo različnih dejavnikov, od aerodinamike do odličnih baterij. A pri tem dosegu se ne nameravamo ustaviti, saj gre razvoj še naprej. Naš razvojni oddelek bo meje premaknil še višje, pri čemer gre za sodelovanje ekipe v Stuttgartu in specialistov iz skupine British Mercedes-Benz F1 HPP Group.

Christoph Starzynski, Mercedes-EQ

759 km

je doseg modela EQS v različici 450+, kar je največ med vsemi; najnižjega ima že omenjeni najmočnejši AMG, in sicer še vedno visokih 570 kilometrov. Pri EQB dosegi znašajo od 422 do 472 kilometrov.

45 cm

meri diagonala osrednjega zaslona na dotik v avtomobilu EQS. Ta ima obenem še en zaslon na dotik, diagonale 31 centimetrov, in enako veliko instrumentno ploščo.

105.900 €

je osnovna cena EQS, najdražji in najmočnejši v osnovi stane 170.900 evrov, medtem ko je EQB v osnovi naprodaj za najmanj 57.900 in največ 65.900 evrov. x mat