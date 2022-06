Koncertno poletje je v polnem zanosu. A ne samo v prestolnici s festivalom Ljubljana ali v Mariboru s festivalom Lent, dogaja se tudi na Obali. V soboto bodo v Music parku Dekani Bivje (gre za novo koncertno prizorišče v Dekanih, ob stari cesti Koper/Ljubljana) nastopili rokerji Siddharta, Joker Out in Imset.

Prav gotovo nobene od skupin ni treba posebno predstavljati, a kakšen stavek vendarle ne bo škodil. Stari rokerski mački Siddharta so na sceni že vse od prvega koncerta marca 1995, vse odkar so si počasi, a vztrajno gradili sloves izvrstnih avtorjev ne povsem običajnih, a izredno priljubljenih skladb. Joker Out so senzacija zadnjih nekaj let, ki po vrsti razprodaja bolj ali manj vsa prizorišča, na katerih nastopa. Imset pa so tisti, ki so lani izmed 26 tisoč izvajalci z vsega sveta uvrstili v finale največjega mednarodnega tekmovanja na svetu ISC (International Songwriting Competition), in to kar z dvema pesmima - »Lost Inside« in »All The Same«.