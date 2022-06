»Po 28 letih so nocoj stopili skupaj člani kongresa iz obeh strank in poslušali pozive družin ter sprejeli predlog zakona, ki se sooča z nadlogo nasilja s strelnim orožjem. Družine v Uvaldeju in Buffalu in drugih tragičnih napadih prej so zahtevale dejanja in nocoj smo jih sprejeli. Zakon bo pomagal zaščititi Američane, otroci bodo varnejši. Predstavniški dom naj hitro glasuje o tem predlogu in mi ga pošlje na mizo v podpis,« je sporočil Joe Biden.

Na stran demokratov še 15 republikancev

Predstavniški dom je z demokratsko večino sicer sprejel ostrejši predlog o strelnem orožju, ki pa ni imel možnosti za potrditev v na pol razdeljenem senatu.

Senatnim demokratom se je v podpori predlogu pridružilo 15 republikancev, ki so tako demokratom pred novembrskimi kongresnimi volitvami odvzeli pomembno predvolilno temo.

Večina Američanov podpira smiselne ukrepe za zaustavitev nasilja s strelnim orožjem, z zadnjim pokolom na osnovni šoli v teksaškem Uvaldeju pa so demokrati dobili nekaj s čimer lahko gredo pred volivce v času, ko te najbolj zanima visoka inflacija. Sedaj jim bo za mobiliziranje volilne baze ostala le še verjetna ukinitev pravice do splava.

Za predlog sta glasovala le dva republikanca, ki morata letos pred volivce. Štirje podporniki predloga gredo v pokoj, ostalim pa ne bo treba na volitve še najmanj dve leti. Za predlog je glasoval vodja republikanske manjšine Mitch McConnell, ki je izrazil prepričanje, da ta izpolnjuje dva pomembna cilja, in sicer da ščiti pravico do orožja in ščiti otroke v šolah.

Preverjanje kriminalne preteklosti kupca

Predlog zakona omogoča preverjanje kriminalne preteklosti kupcev orožja starih od 18 do 20 let, ko so bili še mladoletni, kar je bilo doslej zaradi varovanja zasebnosti mladoletnikov onemogočeno. Namesto treh dni kot doslej, bodo lahko zvezni uradniki kupce preverjali do največ deset dni.

Tudi obsojenci za nasilje v družini, ki niso poročeni s partnerjem, nad katerim so izvajali nasilje, orožja ne bodo smeli kupiti. Doslej je to veljalo le za poročene pare ali tudi neporočene pare s skupnimi otroci.

Države bodo dobile denar za uveljavljanje zakonov o prepovedi prodaje orožja kriminalcem in drugače nevarnim osebam in za programe preprečevanja nasilja. Nekaj več bo preverjanja vseh kupcev orožja, kazni za nezakonito trgovino bodo višje, denar pa bodo dobile tudi bolnišnice za duševno zdravje in šole za boljšo varnost.

Orožje bo lahko nosil vsak

Četudi gre za pomembne ukrepe, predlog ne prinaša bistvenih sprememb, ki bi lahko zmanjšale nasilje s strelnim orožjem. To še posebej velja ob dejstvu, da je vrhovno sodišče ZDA v četrtek omogočilo nošenje orožja po vseh ZDA brez posebnega dovoljenja. Zakon zvezne države New York je sicer zahteval, da morajo državljani, ki želijo nositi pištolo v javnosti, prej dobiti dovoljenje lokalnih oblasti. Ob tem so morali dokazati, da se soočajo s hudo grožnjo. Po odločitvi vrhovnega sodišča bo lahko vsak nosil pištolo ali drugo orožje brez utemeljitve.

Odločitev pomeni, da se razveljavijo tudi podobni zakoni, ki jih ima poleg New Yorka še pet zveznih držav, med njimi Kalifornija, Massachusetts in Maryland. Vrhovno sodišče ZDA je že pred 14 leti razveljavilo zakon prestolnice Washington, ki je omejeval posedovanje orožja na domu.

Odzivi na odločitev so bili siloviti tudi v New Yorku. Okrožni tožilec iz Brooklyna Eric Gonzalez jo je označil za grožnjo javni varnosti in predvidel še več nasilja. »Newyorški zakoni o orožju so dolga leta ščitili življenja, sedaj pa bodo lahko milijoni ljudi nosili orožje v javnosti,« je sporočil.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul pa je odločitev označila za brezumno, še posebej v času naraščanja nasilja s strelnim orožjem. Napovedala je možnost sklica izrednega zasedanja državnega kongresa za sprejem nove zakonodaje, da preprečijo škodo, preden pride do novih pokolov.