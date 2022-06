V ponedeljek se bo v Londonu začel tretji letošnji turnir največje četverice v tenisu. Na njem bodo med posamezniki nastopili trije Slovenci, in sicer Kaja Juvan, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene. Popotnica Slovencev pred največjim turnirjem na travi ni dobra, saj Kaja Juvan na dveh turnirjih in Aljaž Bedene na enem nista dobila niti enega dvoboja, Tamara Zidanšek pa je dosegla dve zmagi, na obeh travnatih turnirjih v Berlinu in Bad Homburgu pa se je poslovila v drugem krogu.

Kaj lahko stori Nadal?

Na stavnicah sta izrazita favorita za osvojitev turnirja Novak Đoković in Iga Šwiatek. Zanimiv podatek je, da je Srb nazadnje v Wimbledonu izgubil leta 2017, ko je pri zaostanku s 6:7, 0:2 v četrtfinalu predal dvoboj Čehu Tomašu Berdychu. Odtlej je bil v Londonu najboljši leta 2018, 2019 in 2021, medtem ko je predlani turnir zaradi pandemije koronavirusa odpadel. Še bolj neverjeten podatek pa je, da je Iga Šwiatek zmagala že 35 dvobojev v nizu. Oba prva favorita sta se odločila za enako taktiko priprave na največji travnati turnir, in sicer da nista nastopila na nobenem turnirju na travi pred Wimbledonom. Medtem ko Novak Đoković dobro pozna pot do wimbledonske zmage, saj je bil že šestkrat najboljši v Londonu, Iga Šwiatek še ni bila niti blizu uspeha. Poljakinja je bila najboljša na največjem travnatem turnirju lani, ko se je prebila v osmino finala, kjer je morala priznati premoč Tunizijki Ons Jabeur.

Medtem ko sta prva favorita Wimbledona nesporna, teniški svet bolj zanima vprašanje, kaj lahko v Londonu naredi Rafael Nadal. Španec je namreč dobil oba letošnja dvoboja največje četverice, potem ko je bil najboljši na OP Avstralije v Melbournu in OP Francije v Parizu, z 22. zmagami največje četverice pa povišal vodstvo na lestvici igralcev z največ osvojenimi grand slami. Po zmagi na OP Francije je dejal, da je njegov nastop v Londonu vprašljiv, a se je odločil, da bo vendarle nastopil. Glavni razlog je, da kljub izjemni karieri še nikoli doslej ni osvojil prvih dveh turnirjev največje četverice ter da bo storil vse, da konec avgusta v New York pripotuje z možnostjo osvojitve koledarskega grand slama. Najbliže mejniku doslej je bil od aktivnih igralcev Novak Đoković, ki je lani po zmagah v Avstraliji, Franciji in Angliji, v ZDA v finalu priznal premoč Daniilu Medvedjevu. Navsezadnje je Nadal turnir v Wimbledonu zmagal dvakrat, v zadnjih dveh nastopil pa je po ogorčenem boju priznal premoč Novaku Đokoviću in Rogerju Federerju, ki ga na žalost Britancev letos ne bo v Londonu.

Matteo Berrettini letos na travi še neporažen

Posebnost letošnjega Wimbledona bo tudi ta, da na njem ne bodo nastopili Rusi in Belorusi. Medtem ko so številne športne panoge igralcem iz omenjenih držav prepovedale nastope po agresiji Rusije nad Ukrajino, se v teniškem svetu za takšen korak niso odločili. Nasprotno, svetovni tenis je sprejel sklep, da športniki niso niti najmanj krivi za vojno ter da lahko igrajo na vseh turnirjih. Zato je sklep Britancev sprožil velike polemike, a organizatorji od svojega stališča niso odstopili. Posledica tega je, da med posamezniki ne bo igral ta čas prvi igralec sveta Daniil Medvedjev, ki je na v preteklih tednih dokazal, da se na travi dobro znajde. Tako v Hertogenboschu kot Halleju se je uvrstil v finale, zmagovitega pokala pa vendarle ni dvignil, kar sta mu preprečila Nizozemec Tim Van Rijthoven in Poljak Hubert Hurkacz.

Pred začetkom po mnenju mnogih največjega teniškega turnirja na svetu moramo izpostaviti še Mattea Berrettinija. Italijan je namreč letos na travi še neporažen, saj je zmagal tako v Stuttgartu kot Queenu v Londonu. V enajstih dneh je odigral kar devet dvobojev, zato si je ta teden vzel tekmovalni premor. Izjemni niz in podatek, da je lani klonil šele v finalu proti Novaku Đokoviću, 26-letnega Italijana uvrščata na drugo mesto letošnjih favoritov za osvojitev prestižnega pokala. Pri ženskah bo druga favoritinja Coco Gauff, letošnja finalistka OP Francije. Moč komaj 18-letne Američanke sta v zadnjih letih na Wimbledonu občutili tudi slovenski igralki Polona Hercog in Kaja Juvan, obe pa sta pred tremi leti in lani proti nadarjeni igralki izgubili v tretjem krogu.