Če je lepo vreme, ni lepšega kot dan preživeti v naravi, nekaj posebnega pa je, če ga preživite v Kobilarni Lipica, ki je eden od simbolov slovenstva, lipicanci pa predstavljajo slovenski ponos in tradicijo, ki bi jo morali ceniti, spoštovati, predvsem pa negovati. Vsekakor se spodobi, da jo spoznamo in poznamo, da spoznamo in poznamo lipicance, da vemo, kaj znajo in kaj zmorejo. Zato naj povemo, da bo tudi na ta dan v pokriti jahalnici predstava lipiške jahalne šole.

Predstava lipiške šole, zabava za otroke

Predstave so vsak torek, petek in nedeljo, tokrat pa boste nastop lipiških jahačev in lipiških žrebcev lahko izjemoma gledali tudi v soboto ob 15. uri. Občudovali boste lahko skladnost in eleganco belih lipicancev in med drugim videli videli elemente v tako imenovani šoli nad zemljo, vaje, ki izhajajo iz naravnih konjevih gibov in hodov, bodisi žrebca v boju ali dvorjenju, bodisi kobile pri zaščiti žrebeta in obrambi pred plenilci. Med njim bo zagotovo tudi atraktivna kapriola, ko žrebec skoči čim višje, v najvišji točki pa sočasno brcne z zadnjima nogama nazaj.

Sicer bo glede na poseben program, ki ga pripravljajo, dan prijazen predvsem družinam. Tako bodo med 10. in 12. uro otroci v kobilarni lahko uživali na poučni delavnici, na kateri bodo najmlajši spoznali te majhne prijazne konjičke. Še več, lahko bodo z lipiškimi jahači stopili v ogrado in se s poniji spoprijateljili od blizu. Delavnica s poniji je namreč posebna izkušnja za vse otroke, s pomočjo katere bodo izgubili strah pred konji.

Dopoldne bosta otroke v Klobučarni zabavala Maček Muri in Mica Maca, nato pa se bodo lahko sprostili med zabavo z milnimi mehurčki in plesom. Popoldanski del bo za obiskovalce brezplačen, potekal pa od 16. do 19. ure pri otroških igralih. Tudi tam se bodo otroci lahko zabavali z milnimi mehurčki in se učili plesnih korakov.

Poletni konjeniški kamp

Od ponedeljka, 27. junija, pa do petka, 1. julija, pa bo v Lipici poletni konjeniški kamp, namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo radi konje, saj so dobrodošli vsi, tudi tisti, ki še niste imeli stika s konji.

Na kampu boste spoznali nego in celostno oskrbo konja ter poklice, ki so povezani s konjerejo in jahanjem, poleg tega pa se še naučili osnov jahanja in se spoznali z udeleženci golf kampa. Konjeniški kamp bo sicer vodila Anita Trebec, osnove jahanja pa bosta otrokom razložila in predstavila Urška Kirn in Žarko Kariž. Pri osnovah jahanja bodo mladi videli in tudi sami poskusili, kako se vodi konja do jahališča, kako se konja zajaha in kako se pravilno sedi v sedlu, kakšen je položaj rok in nog. Skupaj bodo delali tudi osnovne vaje za ravnotežje, sproščenost ramenskega obroča in sedišče. Mladi konjeniški navdušenci bodo v petih dneh kampa spoznali tudi nekaj ukazov oziroma, kako s telesom, rokami in nogami povemo konju, kaj od njega želimo.

V konjeništvu je oprema jahača zelo pomembna. Obvezno čelado in nepogrešljiv brezrokavni zaščitni jopič, popularno imenovan želvica, si boste lahko sposodili v Lipici. Sami pa boste morali poskrbeti, da bodo prišli vaši otroci s primernimi hlačami, to je takšnimi, da vašega malčka ne bodo ožulile. Vsekakor,mogoče presenetljivo, ampak odpadejo popularne kavbojke, saj imajo na zunanji in notranji strani hlačnic kar debel rob in ne morete verjeti, kaj lahko naredi ta rob v eni uri jahanja. Kožo na stegnu lahko oguli tudi do živega. Torej, pri hlačah je pomembno, da nimajo notranjega roba in da so ojačane na notranji strani stegna in kolena. Preproste jahalne hlače lahko dobite v specializiranih trgovinah že za 10 evrov. Sami poskrbite tudi za primerno obuvalo. Če to niso škornji - gumijaste jahalne lahko dobite dokaj poceni, pa morate imeti obvezno gamaše.

Mlade bo s poklicem podkovski kovač seznanil kovač, ki tudi sicer skrbi za »čevlje« konjev v Lipici, nato pa jim bodo predstavili še delo kočijaža, izvedeli bodo, kako zapletena je pravzaprav vožnja vprege. O veterinarskem poklicu bo več povedala veterinarka Petra Boštjančič, delo konjarjev, ki hranijo, negujejo in sprehajajo konje ter skrbijo za čistočo boksov in hlevov oziroma skrbijo za splošno dobro počutje konjev, pa bo predstavila lipiška konjarka Maruša. Na koncu bodo udeleženci kampa prejeli prav posebno priznanje.