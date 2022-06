Trobila

Zunaj je 33 stopinj v senci, sredi junija in pod Alpami. Časi se definitivno dokončujejo. Idealen trenutek za razmislek o poslednjih rečeh in politiki. Fundamentalistična desničarska klika, ki je že pred desetletjem napovedala vojno novinarjem, je izgubila nadzor nad državo, ne pa tudi ambicij po informacijski hegemoniji. Kljub izgubi političnega ozemlja reže glave in uničuje vse, kar je na dosegu njenih agentov. Vem, da je bralec ob teh stavkih pomislil na vodstvo RTV in njegovo vlogo oboroženega krila bivše vladne stranke. Vendar so to zgolj bedni imitatorji. Razstaviti bi jih morali v Narodnem muzeju. Zanimive stvari se dogajajo pri originalu. Tam prihaja do evolucije, ki je z vseh strani deležna poskusov oponašanja. Islamska država je izgubila vse vojne, ampak še vedno je tu.