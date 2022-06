Na nekaterih črpalkah zmanjkuje bencina in dizla

V družbi Petrol, največjem trgovcu z naftnimi derivati v državi, po vsej Sloveniji zaznavajo povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Ponekod prihaja zaradi tega tudi do kratkoročnih izpadov zaloge, so pojasnili. V torek se namreč ob prehodu na novo ureditev regulacije cen pričakuje občutnejša podražitev bencina in dizla.