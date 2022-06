Voditelji trojice največjih članic Evropske unije so na prvem obisku v Ukrajini po začetku ruske agresije 24. februarja. Glede na napovedi Macrona naj bi se najprej napotili na območje v predmestju Kijeva, kjer so bili zagrešeni poboji, nato pa se bodo srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Predsednik Francije, ki je do 30. junija na čelu Sveta EU, je pojasnil, da so prišli predat »sporočilo evropske enotnosti« in podpore Kijevu tako »v tem trenutku kot v prihodnje«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podobno je nadaljnjo podporo napovedal tudi Scholz. »Želimo izkazati ne le solidarnost, pač pa tudi zagotoviti, da se bo pomoč, ki jo organiziramo - finančna, humanitarna, pa tudi v orožju - nadaljevala,« je za časnik Bild dejal nemški kancler.

»In da se bo nadaljevala, dokler bo to potrebno za boj Ukrajine,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Macron, Scholz in Draghi so na obisk v Kijev prispeli z nočnim vlakom z jugovzhoda Poljske. Nemški in italijanski mediji so tudi objavili fotografije trojice na poti v ukrajinsko prestolnico.

Pozneje danes naj bi se jim pridružil tudi romunski predsednik Klaus Iohannis.

Voditelji EU bodo sicer čez en teden razpravljali o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini. Evropska komisija naj bi svoje mnenje o tem podala že v petek.