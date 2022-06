Spoštovanja vredne delavke v likovnih umetnostih

Devetindevetdeset del – od oljnih slik, akvarelov, risb do grafik –, ki predstavljajo celovit pregled ustvarjalnosti Elde Piščanec, je doslej največja predstavitev te slikarke pri nas. Razstavo so pripravili v Narodni galeriji, na ogled bo do 18. septembra.