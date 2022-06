Mislim svoje mesto: V kraljestvu vran

Tisti čas v letu je, ko je mogoče z malo muje in tako rekoč brez stroškov vsak dan prisluhniti koncertu: zadošča, da odprete okno in v prostor bo začelo polzeti žvrgolenje ptic. Najglasnejše so o mraku in zori. Najzgodnejše začno zjutraj okrog petih – če nad človekom visi Damoklejev meč kolumne in ne ve prav dobro, o čem že spet pisati, se zbuja ob čudnih urah – potem se jim počasi pridružijo še druge. Kaj kmalu se v spevno jutranje žgolenje kot zvok posebno rezkega glasbila vmešajo tudi kriki vran. Tako kot ne navdušujejo s svojim videzom, je tudi njihovo oglašanje večini mrzko. Pa vendar je njihovo res nespevno vreščanje še najbliže človeški govorici – z različnimi kriki, ki pomenijo različne stvari, se sporazumevajo.