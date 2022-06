Zamerili so se žogi

Potem ko je po porazu s Švedsko v Stožicah in blamaži s Srbijo na kultni Marakani kazalo, da slovenski (reprezentančni) nogomet nezadržno drvi v brezno, sta kanček optimizma vrnila remija z Norveško v Oslu in Srbijo v Ljubljani. Slovenija je od osmih polčasov v letošnji ligi narodov zgolj dva odigrala na ravni srednjega evropskega razreda, prvega z Norveško v gosteh in drugega s Srbijo doma. Kljub polovičarstvu na najboljših dveh tekmah je osvojila dve točki, ker je v Oslu v drugem delu tekme blestel vratar Jan Oblak, v Stožicah pa so Srbi v drugem polčasu doživeli podoben mrk kot Slovenija na evropskem prvenstvu v Charleroiju v Belgiji (prav včeraj je minilo 22 let), ko je proti Jugoslaviji zapravila vodstvo s 3:0.