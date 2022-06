Temeljne pravice so ukrepi zatrli bolj kot sam virus

Epidemija kot medicinski fenomen je povzročila smrti in težka obolenja, povzročila pa je tudi hude socialne stiske. Za to so odgovorne predvsem oblasti, ki so sprejemale slabo premišljene ali neposredno diskriminatorne ukrepe, je ugotovila agencija EU za temeljne pravice.