Vsak prebivalec Unije bi moral posaditi sedem sadik

Kaj je gozd? Na to na videz preprosto vprašanje ni odgovora, ki bi bil skupen vsem državam. Eurostat pri mednarodnih statistikah uporablja klasifikacijo, ki jo je določila FAO, da je »gozd« zemljišče, ki je vsaj 10-odstotno zastrto z drevjem (ali z enakovredno stopnjo poraščenosti) in ima površino večjo od 0,5 hektarja. Drevesa morajo v času zrelosti doseči najmanj pet metrov višine. Poleg gozda je vpeljan še pojem preostala gozdna zemljišča, tja sodijo zemljišča s pokrovnostjo od 5 do 10 odstotkov dreves, ki lahko dosežejo višino do pet metrov, ali zemljišča s pokrovnostjo več kot 10 odstotkov manjših dreves, grmičevja in grmovja. V Sloveniji k preostalim gozdnim površinam prištevamo površine pod daljnovodi v gozdovih, obore in predvsem rušje.