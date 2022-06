Poletna turistična sezona se je v Kranjski Gori že začela, turistični delavci pa že opažajo povečan obisk tudi ameriških gostov. »Veseli nas dejstvo, da se vračajo gostje iz Velike Britanije, veliko je tudi nemških in nizozemskih gostov,« je v pogovoru povedala Mojca Mežek, zadolžena za medije pri Turizmu Kranjska Gora, in dodala, da je bil prav slogan Kranjska Gora 365, s katerim se že vrsto let promovira Kranjska Gora, pravzaprav odgovor na povečan obisk v poletni sezoni, z njim pa so vse glavne športne in druge tradicionalne prireditve premaknili na obdobje med sezonama. »Tako se večina večjih dogodkov pri nas odvija v času izven poletne sezone, posledično turistična sezona traja celo leto oziroma 365 dni.«

Gostje navdušeni nad naravnimi lepotami

Aktivnosti v Kranjski Gori lahko s pomočjo spletnih portalov načrtujete že pred prihodom na samo destinacijo. Lahko pa se enostavno prepustite ritmu počitnic in dnevne aktivnosti prilagodite vremenu in vašemu počutju. Za vse potrebne informacije je tudi v Kranjski Gori turističnoinformacijski center, ki v poletnih mesecih opaža dober obisk. »Obiskovalce TIC bi lahko razdelili v dve kategoriji, v prvi so tisti, ki pridejo polno opremljeni z informacijami in že izdelanimi itinerariji, ki so si jih ustvarili na podlagi informacij s spletne strani oziroma družbenih omrežij. Ti navadno potrebujejo le trganko z zemljevidom z vrisanimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi, kakšen nasvet, kaj si še ogledati in kje dobro jesti,« pove Mežkova in omeni še drugo kategorijo obiskovalcev, kjer se stavek po uvodnem pozdravu nadaljuje v smislu: »Pravkar smo prispeli in zanima nas, kaj lahko počnemo pri vas.« Kot izpostavi sogovornica, je obema kategorijama skupno to, da so popolnoma fascinirani nad naravnimi in kulturnimi lepotami, veliko se jih pred odhodom domov vrne na TIC po informacije o zimski sezoni in promocijski material. »Na destinaciji dajemo velik pomen tudi izobraževanju turističnega gospodarstva, predvsem receptorjev in drugih informatorjev. Želimo si, da bi ponotranjili miselnost, da so na neki način tudi oni TIC in da morajo osnovne informacije o destinaciji in regiji obiskovalcem podati že sami.«

Juliana Trail in Juliana Bike

Med številnimi produkti, s katerimi v Kranjski Gori nagovarjajo aktivnega gosta, je zagotovo tudi Juliana Trail in mlajša sestrica Juliana Bike, ki za Kranjsko Goro pomenita popestritev in dopolnitev že tako bogate ponudbe aktivnosti. »Oba projekta skupnosti Julijske Alpe, katere pomemben član je Kranjska Gora, spretno povezujeta aktivnosti s kulturo in kulinariko, obenem pa aktivno promovirata zeleni turizem, saj obiskovalce nagovarjamo k uporabi javnega prevoza,« je povedala Mežkova in izpostavila še nekaj projektov, ki jih pripravljajo v začetku poletja. »Nadaljevali bomo s projektom, ki obravnava tematiko terapevtskega gozdnega turizma. Junija lani smo na destinaciji gostili 50 prostovoljcev, ki so sodelovali v raziskavi o blagodejnih in zdravilnih učinkih gozda na turista, ki je nastala na osnovi predstavljenih inovativnih trendov terapevtske turistične rabe gozdnih socialno-kulturnih vrednot in nelesnih produktov,« je povedala in dodala, da so trenutno v fazi nadgradnje tega projekta.

Prav tako bo sredi junija predstavitev novega produkta, ki bo popestril in obogatil muzej Rateče oziroma Kajžnkovo hišo. »Projekt spretno na atraktiven in obiskovalcu privlačen način predstavi zgodovino vasi Rateče in kulturno dediščino ter način življenja in strategije prebivalcev, ki so živeli ob slovensko- italijanski meji v času, ko je bila meja še varovana in je bil prehod močno otežen v primerjavi s sedanjim časom. Projekt pripravljamo v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, ZVKDS, območna enota Kranj, in podjetjem Escapebox, v sklopu razpisa za digitalizacijo kulturne dediščine MGRT,« je povedala in dodala, da v letošnjem letu pričakujejo, da bo nova štirisedežnica Vitranc 2 na vrh Vitranca popeljala prve pohodnike in obiskovalce.