Na svetovnem prvenstvu na Finskem bo v nedeljo o prvaku odločala tekma, ki je že tretja ponovitev finala v zadnjih štirih letih. Spet bosta tekmeca Finska in Kanada, tako kot leta 2019, ko so zmagali Finci, ter 2021, ko so bili boljši Kanadčani; leta 2020 zaradi pandemije tekmovanja ni bilo.

Medtem ko so Finci imeli na poti do finala precej dela, da so s 4:3 strli ZDA, pa je druga severnoameriška ekipa do odločilne tekme prišla na precej lažji način. Oziroma je bil ta lažji v dveh tretjinah, potem ko sta bili ekipi v prvi še povsem enakovredni.

Češka je celo bolje začela. Ekipa, ki je v četrtfinalu gladko premagala Nemčijo, je povedla z zadetkom Davida Krejčija z igralcem več, potem pa so Kanadčani lovili in ujeli Čehe tik pred odmorom, ko je v polno zadel Dylan Cozens.

V nadaljevanju pa je Kanada uprizorila na tem SP že videno taktiko: v le nekaj minutah je, podobno kot v četrtfinalu proti Švedski, uprizorila silovito ofenzivo. Švedi so to plačali s kanadsko uvrstitvijo v polfinale, potem ko so še v 59. minuti četrtfinala vodili s 3:1.

Čehi pa so moč kanadskega napada občutili v drugi tretjini. Adam Lowry ob "power-plyu" in potem minuto in pol pozneje še Kent Johnson sta pošteno zamajala češko barko, ta pa se je nato skorajda že potopila še dve minuti pozneje, ko je bil uspešen še Matt Barzal.

Kanada je tako Češki pustila le malo upov na preobrat, pa še ti so splahneli v začetku zadnje tretjine, ko je Kanada dosegla še peti gol. Verjetno povsem zadnja priložnost, da bi Čehi še kaj naredili, je bil dosojen kazenski strel v 47. minuti, toda David Pastrnak je zgrešil in s tem dokončno odprl pot Kanadčanom do prepričljive zmage. Za piko na i so slednji dosegli še šesti gol, ko so sodniki po ogledu posnetka v 53. minuti potrdili drugi gol Cozensa na tekmi.

Veliki finale Finska - Kanada bo na sporedu v nedeljo ob 19.20, pred tem bosta ob 14.20 v tekmi za tretje mesto igrala poraženca današnjih polfinalnih obračunov ZDA in Češka.