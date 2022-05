Korekcija traja

Korekcija na finančnih trgih traja že skoraj pet mesecev. Razen ekstremnega pesimizma pri vlagateljih za zdaj še ni zanesljivih znakov za končanje korekcije. Prejšnji petek je najpomembnejši ameriški indeks S&P 500 dosegel novo dno in med trgovanjem zdrsnil v medvedji trend, kar pomeni, da je od vrha iz začetka januarja izgubil več kot 20 odstotkov. Tudi v tem tednu je bilo trgovanje volatilno. V torek je za padec tehnoloških delnic poskrbelo opozorilo družbe Snapchat, da zaradi hitrega in občutnega poslabšanja makroekonomskega okolja ne bodo dosegli pričakovanih ciljev. Delnica družbe je v torek izgubila kar več kot 40 odstotkov. Posledično so precej izgubile tudi druge internetne družbe, Facebook več kot sedem odstotkov in Google okoli pet odstotkov. Objavljeni so bili tudi slabi ekonomski podatki. Prodaja novih domov je zaradi porasta obrestnih mer v aprilu upadla za več kot 16 odstotkov. Gre za najslabšo prodajo po aprilu 2020. Vlagatelji se trenutno sprašujejo, ali bodo ZDA v naslednjih 3–6 mesecih padle v recesijo. V sredo je bil objavljen zapisnik zadnjega zasedanja Feda, ki je bil pred tremi tedni in na katerem so prvič po letu 2000 dvignili obrestno mero za 50 bazičnih točk. V zapisniku ni bilo dosti novega in je bilo mogoče razbrati, da bosta na naslednjih dveh srečanjih sledila še dva zaporedna dviga obrestne mere za 50 bazičnih točk.