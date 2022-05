Zaradi praznikov v Avstriji, Nemčiji, Švici, Nizozemski in Belgiji so na avtocestah nastali številni zastoji. Na ljubljanski obvoznici se ponekod pot podaljša za slabo uro, zastoji so na zahodni obvoznici iz smeri Gorenjske od Šmartnega proti Primorski, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Prav tako so zastoji na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam ter na južni od razcepa Malence proti Primorski. Zastoji so tudi na ostalih cestah proti Brezovici.

Na nekaterih mejnih prehodih prihaja do čakalnih dob. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila za izstop iz države čakajo 30 minut, na Starodu za izstop osebnih vozil čakajo do 30 minut, prav toliko pri vstopu tovornih vozil. Na mejnem prehodu Sečovlje za izstop osebna vozila čakajo do 30 minut, na Jelšanah 30 minut, na Dragonji pa do ene ure.

Zastoj je v dopoldanskem času med drugim nastal tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. V prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo voznike, da morajo v vseh zastojih ustvariti reševalni pas.