Prezračevalni sistemi Lunos v nasprotju z nepreverjenimi, neresničnimi in zavajajočimi navedbami avtorja izpolnjujejo vse razpisne pogoje Eko sklada za pridobitev subvencij. Družba LUNOS, d. o. o., je Eko skladu predložila vse potrebne informacije, certifikate in potrdila, s katerimi so izkazani vsi pogoji za pridobitev subvencij.

Ne drži, da v času epidemije uporaba decentralnihrekuperatorjev z izmeničnim tokom zraka naj ne bi bila dovoljena. Gre za pristransko in strokovno nepodprto mnenje Bojka Jermana, samooklicanega strokovnjaka za prezračevalne sisteme, čigar podjetje E-NETSI, d. o. o., je neposredni konkurent družbe LUNOS, d. o. o., ki mu avtor poskuša s tovrstnimi navidezno strokovnimi članki škoditi.

LUNOS e2 prezračevalni sistem za bivalne prostore s toplotno rekuperacijo je sistem z izjemno visokim toplotnim izkoristkom, kar v nasprotju z vsebino članka dokazuje certifikat Univerze v Stuttgartu št. PL.11.WLG.91C, ki je javno dostopen na spletni strani družbe LUNOS d.o.o. Kot je razvidno iz omenjenega certifikata, je toplotni izkoristek pri delovanju naprave na 1. stopnji, na kateri jo pretežni čas uporablja največ uporabnikov in je v praksi najpogostejša, 93,6%, medtem ko je pri delovanju naprave na 2. stopnji 80,8% in na tretji stopnji 82,4%. Drugačni podatki o toplotnem izkoristku, navedeni v članku, so neresnični in neizkazani. Članek se sicer sklicuje na domnevne meritve Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki pa teh meritev oziroma poročila o njih ni objavila ali kako drugače razkrila. Zato je upravičen dvom o tem, ali so bile te meritve sploh opravljene, če so bile, pa so bile očitno prirejene za namene pristranskih rezultatov, kot jih je želel prikazati njihov naročnik Bojko Jerman, ki se je v preteklosti pod krinko navidezno strokovnih člankov že večkrat poslužil dejanj v nasprotju s prepovedjo nelojalne konkurence in povzročitvijo protipravne škode družbi LUNOS, d. o. o.

LUNOS, d. o. o.