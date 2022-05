Zelenski je ponoči v svojem rednem nagovoru dejal, da je ruska vojska z vsemi silami pritisnila na Donbas. »Liman, Popasna, Severodoneck, Slovjansk - okupatorji želijo uničiti vse, kar je tam še ostalo,« je dejal Zelenski, ko je naštel več obleganih mest na vzhodu Ukrajine.

»Zato je dobava težkega orožja Ukrajini najboljša naložba za ohranjanje stabilnosti v svetu in preprečevanje številnih hudih kriz, ki jih Rusija še vedno načrtuje ali pa jih je že izzvala,« je po navedbah britanskega BBC dodal Zelenski.

Guverner vzhodne ukrajinske regije Lugansk Sergej Hajdaj je ob tem dejal, da je mesto Severodoneck pod udarom ruskih letal, raket, artilerije in minometov. Rusi po njegovem želijo v tem mestu utrditi nadzor nad regijo in se pomakniti naprej v Ukrajino.

»Razmere so zelo težke in žal se samo še slabšajo,« je dejal Hajdaj in v videoposnetku na Telegramu opisal »obsežno ofenzivo v vseh smereh«. »Ruska vojska se je odločila, da popolnoma uniči mesto. Severodoneck preprosto brišejo z obličja zemlje,« je dodal.

Predstavniki ukrajinskih oboroženih sil opozarjajo, da je ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine v najintenzivnejši fazi in bi lahko odločila o usodi tega dela države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je dodal, da zaradi zamud pri dobavi na fronto Kijevu »katastrofalno primanjkuje težkega orožja«. Vendar pa pričakuje, da bo do avgusta prišlo do preobrata, je povedal za časopis Ukrajinska pravda.

Ukrajinske oblasti trdijo tudi, da je bilo v treh mesecih od začetka ruske invazije v Ukrajini prijavljenih 20.000 domnevnih vojnih zločinov. Samo policijski preiskovalci so zabeležili 13.500 takih primerov, je v torek dejal ukrajinski notranji minister Denis Monastirski.

»Sodelujemo s tujimi tožilci, skupaj s preiskovalnimi skupinami in strokovnjaki, vendar večino dela opravijo ukrajinski policisti. Zbrani dokazi bodo posredovani mednarodnim organom,« je dodal.