Glasbeni izzivi in poetika tradicije

Osemintrideseti mednarodni festival Druga godba danes začenja Rodrigo Cuevas, ki s pesmijo, plesom, kostumi in pripovedovanjem zgodb interpretira ibersko ljudsko tradicijo. Prihaja iz kneževine Asturije na severu Španije. Na pogovor se javi na oblačen dan iz rustikalne hiše z belimi stenami in lesenimi okni. Zunaj se oglašajo petelini. Poje v kastiljščini in iberskih jezikih atlantskega primorja, asturščini in galicijščini, pri čemer črpa iz tradicij in usod tamkajšnjih prebivalcev. Leta 2019 je s španskim producentom Raülom Refreejem izdal odmevni prvenec Manual de Cortejo (Priročnik za zapeljevanje), na katerem je upodobljen kot črn Minotaver na krvavem ozadju. Zgleduje se pri Venezuelki Arci, Björk, M.I.A., Die Antwoord in The Knife ter podprt s vplivi popa in elektronske glasbe ostaja sodoben in izzivalen.