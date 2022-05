Na predobravnavnem naroku, ki se nanaša na primer dajanja posojil kreditno nesposobnim, sta danes krivdo priznala nekdanji uslužbenec NLB Jasmin Šljivar in posrednik Žarko Mijatović. »Čeprav gre za korupcijska kazniva dejanja, je glavno, da se čim prej povrne škoda zaradi povečini neplačanih kreditov. Če bi steklo sojenje, bi zanju na koncu predlagal štiri leta zapora, 10.000 evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi. Ker pa je na mizi priznanje, predlagam dve leti in pol zapora, ki naj se izvrši kot vikend zapor. Pogoj je, da dokažeta, da sta zaposlena,« je izjavil tožilec Boštjan Valenčič. Denarna kazen in odvzem koristi ostajata.

Obtoženih je 23 oseb, 19 jih je krivdo že zanikalo. Obtoženi so bančniki, ki naj bi denimo od odobrenega posojila pobrali do 12 odstotkov, in posredniki med bančniki in posojilojemalci, ki naj bi v posameznih primerih pobrali skoraj vse preostalo. Posredniki so posojilojemalcem obljubljali, da bodo s tako imenovanim tradingom in vlaganjem v forexe in bitcoine zanje denar bogato oplemenitili. Kar pa so bile največkrat le prazne besede. Glavni med posredniki naj bi bil Boštjan Adam Novak, domnevno povezan z zakoncema Sašo in Eleno Ignjatović (nekdaj Alenka Kavčič). Že nekaj časa živita v Dominikanski republiki, v javnosti pa sta znana po »treningih« z recepti za srečnejše in polnejše življenje. Veliko denarja naj bi šlo v njuno piramidno shemo. Od plemenitenja pogosto ni ostalo nič, le vlagateljem posojila, ki jih težko odplačujejo. Po drugi strani naj bi si obtoženi pridobili za več kot 850.000 evrov premoženjske koristi.

Na sodbo bo treba še počakati

Posredniki naj bi bili Aljaž Vais, Blaž Sajovic in Mijatović. Poleg Šljivarja so v vlogi bančnih uslužbencev obtoženi še Sabina Baltić, Denis Čorić in Aljaž Miška iz NLB, Nađa Jusić iz Hranilnice Lon, Matej Škrabelj iz Sparkasse, Bogdan Škondra (Unicredit), Tomi Leben (Delavska hranilnica) in Dino Begić (Sberbank). Danes je sodnica Jasmina Javornik o morebitnem priznanju krivde vprašala Vaisa, Begića, Aleksandra Ševo (obtožen je dajanja daril) in (večkratnega posojilojemalca, ki naj bi vedel za provizije) Gašperja Muhiča. Vsi so krivdo zanikali.

Šljivarjeva zagovornica Martina Žaucer Hrovatin je sodnici že predala potrdilo o obtoženčevi zaposlitvi – zaposlen je ravno pri Mijatoviću, ki se ukvarja z avtoprevozništvom. Tožilca je prosila, naj pisno sporoči, kakšno kazen predlaga za vsako od posamičnih kaznivih dejanj, saj je razkril le enotno kazen. Rada bi tudi natančen znesek očitane protipravno pridobljene premoženjske koristi. Neuradno naj bi za vsakega od obeh obtoženih znašal okoli 60.000 evrov.

Ali bo priznanji sprejela, se bo sodnica odločila po tem, ko bo pravnomočno odločeno o predlogih za izločitev domnevno nezakonitih dokazov, ki so jih podali nekateri zagovorniki. Če bo priznanji sprejela, Šljivarju in Mijatoviću ne more izreči višje kazni od predlagane.