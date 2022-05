Potem ko bi morala biti odločilna tretja tekma polfinala lige ABA med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo v petek, jo je vodstvo tekmovanja preložilo na ponedeljek, saj v Beogradu zaradi zaključnega turnirja četverice evrolige preprosto ni bilo dovolj razpoložljivih primernih nastanitvenih zmogljivosti. Moštvi sta imeli tako dovolj časa za pripravo, kar je prišlo prav predvsem Ljubljančanom, ki bi bili po prvotnem scenariju tako na delu le dva dni po drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva proti Rogaški. Osnovne cilje so zmaji sicer že uresničili. Favorizirano Crveno zvezdo so premagali na domačem parketu in tako polfinalno serijo podaljšali do tretje tekme, kjer bodo gostitelji pod gromozanskim pritiskom. A hkrati bodo imeli za seboj nabito polno dvorano Aleksandra Nikolića, ki pripravlja peklensko vzdušje.

Zvezda igra vlogo žrtve

Glede na vsa razpoložljiva dejstva o kakovosti Crvene zvezde in zakulisnih vplivih v ligi ABA je jasno, da bi bila morebitna zmaga Olimpije prava senzacija. Beograjsko moštvo si namreč ne predstavlja sezone brez evrolige, za nastopanje v najelitnejšem evropskem tekmovanju pa so pripravljeni storiti praktično vse. Med drugim igrati vlogo žrtve, pa čeprav so vsi, ki so gledali drugo tekmo, dobro videli, kaj se je dogajalo. Trener Zvezde Dejan Radonjić je tako po koncu tožil o neenakomernem razmerju prostih metov, klub pa je na spletni strani pozval vse navijače, da do zadnjega kotička napolnijo dvorano Aleksandra Nikolića. »Podpora s tribun bo za moštvo zelo pomembna, ne samo zaradi dejstva, ker igra proti izjemno kakovostnem nasprotniku, temveč tudi zaradi posameznih dogodkov in poskusov, da se ovira naše moštvo na parketu in izven njega. Na žalost na to opozarjamo že več let, vsako sezono pa se te stvari začnejo dogajati ob istem času, torej ko pridejo najpomembnejše tekme.«

Kaj jih čaka na tretji polfinalni tekmi v Beogradu, se dobro zavedajo strokovni štab in igralci Olimpije. A to poskušajo čim bolj odmisliti in se osredotočiti le na tisto, na kar lahko vplivajo, to pa je njihova igra. »Da premagaš Crveno zvezdo na dveh zaporednih tekmah, moraš biti zelo, zelo, zelo dober. Z razlogom so najboljša obrambna ekipa lige ABA. Njihovi igralci so kot 'mašine', ki dajejo kri za dres, kar je pri njih tradicija. Zato imajo tudi veliko domačih igralcev, ki vse skupaj najbolje razumejo. Mi pritiska več nimamo. Želimo se le pokazati in dokazati, da lahko igramo z njimi. Ne bomo se vdali ali ustrašili atmosfere. Ponoviti moramo drugo tekmo in povsem odmisliti, kaj nas čaka v dvorani. Pritisk je na njih, mi pa bomo v tem le uživali in poskušali pripraviti novo presenečenje,« je pojasnil najboljši posameznik Olimpije na drugi tekmi Edo Murić.

Golemac: Zaslužimo si finale

Potem ko je Crvena zvezda na prvi tekmi Olimpiji vsilila svoj ritem igre, je bilo na drugi obratno. Ljubljančani so zaprli prostor v raketi in nasprotnika prisilili v kar 42 metov za tri točke. Prvih šest so Beograjčani zadeli, nato pa do konca tekme le še osem. »Načrt je bil, da polnimo raketo, tudi zaradi odprtih trojk. Na prvi tekmi smo dobili 50 točk iz rakete ob 80-odstotni uspešnosti Zvezde in izgubili, na drugi 14 trojk in zmagali. Torej smo se odločili pravilno. Tekme se zmagujejo in izgubljajo v raketi, razen če nima nasprotnik norega dneva pri metih za tri. Če te ni pod košema in se ne stepeš, nimaš kaj delati. Ob tem se bomo morali fanatično boriti v obrambi. Na drugi tekmi smo bili vrhunski, osredotočeni in si pomagali. Trikrat ali štirikrat smo tako dobro rotirali, da smo izsilili osebne napake v napadu. Igrali smo drug za drugega, povsem drugače kot na prvi tekmi. Igralcem večkrat ponavljam v slačilnici, da si zaslužijo igrati v finalu. V Beogradu nas ne zanima publika, ne zanimajo nas sodniki, ne zanima nas dogajanje ob parketu. Osredotočeni moramo biti samo nase in naredili bomo vse, da uresničimo sanje,« je motiviran trener Olimpije Jurica Golemac.