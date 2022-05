Državno odlikovanje red za zasluge sta prejela Karl Bonutti za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v ZDA in Keith Miles za prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in zasluge pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov med Slovenijo ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

Red za zasluge so prejeli še Karel Smolle za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Avstriji, Lojze Sočan za prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu uveljavljanju v evropskih institucijah v Bruslju ter Matjaž Šinkovec za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose Skupščine RS ter prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji politiki.

Opravili izredno delo

Slovenija je 5. maja 1992 kot prva izmed držav naslednic nekdanje SFRJ vložila prošnjo za vstop v Združene narode. Resolucijo, na podlagi katere je uradno postala 176. članica Združenih narodov, je generalna skupščina sprejela 22. maja 1992. Z vstopom je Slovenija postala suverena in enakopravna članica mednarodne skupnosti ter tako uveljavila pravico slovenskega naroda do samoodločbe.

Ključno vlogo je imelo, kot so zapisali, politično vodstvo - predsedstvo, vlada in zunanje ministrstvo in pred njim republiški sekretariat za zunanje zadeve ter republiška skupščina, v njenem okviru zlasti Komisija za mednarodne odnose. Pomemben premik v bolj načrtovana in usklajena prizadevanja za mednarodno priznanje Slovenije pa je bil storjen z odločitvijo o imenovanju uradnih predstavnikov naše države v tujini.

»Ti uradni predstavniki RS v tujini so svoje delo opravljali do mednarodnega priznanja Slovenije oz. do odprtja veleposlaništev v teh državah. V približno dveh letih so opravili izjemno pomembno delo, za kar jim bo Slovenija vedno hvaležna. Številni so bili za svoja prizadevanja in uspehe že odlikovani, peterici pa smo se zahvalili danes,« so poudarili v uradu predsednika republike.