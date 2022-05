Med obe Slovenski, ki sta še lani tudi na olimpijskih igrah veslali skupaj v dvojcu, se je uvrstila le izkušena Poljakinja Dominika Putto, ki je v preteklih sezonah prav tako blestela v veččlanskih posadkah. Že v soboto je Ostermanova v Račicah osvojila srebro na 500-metrski razdalji.

»Oktobra, ko sem se odločila za samostojno pot, je moj največji navijač, moj oče, podvomil v to. Bil je skeptičen in rekla sem si, da mu bom dokazala, da se moti. V soboto je nato priznal, da so ti nastopi vendarle nekaj povsem drugega. A važno je, da sem tudi sebi dokazala, da to zmorem. Seveda pa nisem verjela, da bom sezono začela s prvim in drugim mestom, zato je veselje še toliko večje,« je po tekmi za Kajakaško zvezo Slovenije povedala Ostermanova

Vedela, da je njen čoln hitrejši

O sami tekmi pa je dodala: »Na 200 m je manj stresno. Na 500 metrih je to 1:50 minute bolečine, tukaj pa je lažje, saj si takrat, ko začne res boleti, že skoraj v cilju. Vedela sem, da bom osvojila kolajno, če bom dobro odveslala. Nisem se sicer počutila odlično, a videla sem, da je moj čoln hitrejši od ostalih in to sem skušala obdržati. Seveda pa gre na tekmi lahko vedno tudi kaj narobe.«

Ostermanova je priznala, da se je po odličju na 500-metrski razdalji seveda igrala z mislijo, da kolajno lahko osvoji tudi v nedeljo. Posebej vesela pa je, da se je na stopničke prebila skupaj s Špelo Ponomarenko Janić: »To je tako kot v starih časih, ko sva bili na stopničkah skupaj. Upam, da bom na naslednji tekmi dokazala, da to zmorem in da sem na dobri poti za naprej,« je še dejala 29-letna Primorka.

Kolajne ni pričakovala

Vesela je bila tudi druga slovenska junakinja Račic. »Manjka mi nekaj treninga, zato pred tekmo na več kot finale nisem računala. Kolajne sploh nisem pričakovala, a iz tekme v tekmo sem se počutila bolje in na koncu sem osvojil bron. Odličen izid in lahko sem ponosna nase. Upam, da to lahko prihodnji teden v Poznanju še nadgradim.«

Kot pravi, je že med tekmo vedela, da bo izid dober, saj je bila blizu Ostermanovi, kar je bil znak, da je tudi sama zelo hitra. »Čoln mi je dobro tekel. Seveda med tekmo ne veš vsega, ne moreš gledati drugih, ker drugače izgubiš ritem na tej kratki razdalji. A zelo sem vesela,« je še povedala Koprčanka, ki bo poleti dopolnila 41 let, kljub temu pa že načrtuje tudi naslednje sezone in izboljšavo svojih nastopov.

Popoldan bo v Račicah na petkilometrski razdalji nastopil še kajakaš Jošt Zakrajšek.