Nad nekaterimi deli države so se včeraj razbesnele lokalno močnejše nevihte. Po poročanju portala Neurje.si je bilo najbolj »pestro« na območju Tuhinjske doline in ponekod na Ptujskem polju. Po pisanju Vreme 24/7 pa je v Podmilju blizu Trojan popoldansko neurje v le nekaj minutah uničilo vrtnine in poljščine, ponekod je zapadlo toliko toče, da so morali domačini poprijeti celo za lopate. Njihove fotografije kažejo, kako so ledena zrna povsem pobelila pokrajino.

Okoli 17. ure je neurje zajelo občine Ptuj, Gorišnica in Markovci. Po do sedaj zbranih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je zabeleženih 29 dogodkov, posredovali pa so gasilci iz trinajstih prostovoljnih gasilskih društev, ki so črpali meteorno vodo iz kleti. V naselju Spuhlja je podrlo drevo. Zaradi neurja so več klicev na pomoč prejeli tudi gasilci v občini Destrnik.

Trk hladnega in vročega zraka

Nevihte z močnejšimi nalivi je povzročila oslabljena hladna fronta, ki se je čez srednjo Evropo pomikala proti vzhodu in s svojim obrobjem oplazila tudi naše kraje. Severno od Alp se je namreč ohladilo, južno od njih pa se je pri tleh zadrževal zelo topel in vlažen zrak, kar je omogočilo nastanek nevihtnih oblakov.

Danes bo povečini sončno, popoldan in zvečer pa bo predvsem na severu možna kakšna nevihta, napovedujejo na Arsu. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več dopoldne. Nastala bo kakšna ploha, popoldne ali zvečer tudi nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.