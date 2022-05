Z novo infrastrukturno pridobitvijo, ki naj bi postala tudi čezmejno kulturno središče, bodo lahko občinstvu ponudili širši nabor predstav in drugih dogodkov, tudi opernih in baletnih. V prvi fazi je predvidena gradnja odra in tribun na prostem z osnovno odrsko tehniko, dela naj bi bila po trenutnih načrtih končana do prihodnjega leta, ko naj bi amfiteater že začeli tudi uporabljati. Sledila bo druga faza, v kateri sta predvideni gradnja premične strehe in nadgradnja odrske tehnike, ta naj bi bila končana do leta 2025, ko bo Nova Gorica postala Evropska prestolnica kulture.