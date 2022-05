Za tajni preklic posla ni bilo pravega razloga

Skrivanje razlogov in dokumentov, s katerimi je vlada preprečila transparenten in že dogovorjen orožarski posel, v demokratičnih državah ni sprejemljivo, četudi je prodaja orožja Ukrajini v času ruske agresije moralno sporna in je orožje bolj primerno tej državi podariti. A to bi morala država urediti na transparenten način, se strinjajo naši sogovorniki.