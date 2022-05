Čisti dobiček se je povečal za pet odstotkov, na 90,7 milijona evrov, kar je največ v kakšnem prvem četrtletju doslej, je v četrtek objavila družba. Skupščina bo 7. julija. Dobiček skupine iz poslovanja (EBIT) se je med januarjem in koncem marca v letni primerjavi zvišal za 11 odstotkov, na 107,3 milijona evrov, dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa za osem odstotkov, na 133,6 milijona evrov. »V skupini Krka smo v prvem četrtletju letos kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in dosegli devetodstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev,« je dejal predsednik uprave Krke Jože Colarič. Kot je dodal, pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljajo vse potrebno za varnost svojih zaposlenih in nemoteno oskrbo z zdravili. Ukrajini so zdravila tudi donirali. Tudi v Rusiji skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje.