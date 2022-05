Uredba o pomožni policiji se spreminja oz. dopolnjuje skladno z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Poleg načina opravljanja nalog pomožnih policistov uredba med drugim določa, da se pri razporejanju pomožnih policistov na delo upošteva njihova strokovna usposobljenost, izkušnje in psihofizične sposobnosti. Odločitev o vrsti nalog, ki jih bodo opravljali pomožni policisti, sprejme matična enota, ki tudi uredi vse potrebno za nemoteno opravljanje teh nalog, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

Vlada je z uredbo natančneje določila tudi, katere pogodbe se sklenejo s kandidatom za pomožnega policista in pomožnim policistom, vsebino omenjenih pogodb, razlog za odpoved pogodbe zaradi zmanjšanja kadrovskih potreb ter različne načine usposabljanja za pomožne policiste. Uredba tako določa osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje, določeni so tudi razlogi odsotnosti na osnovnem usposabljanju in razlogi odložitve nadaljevalnega ali dopolnilnega usposabljanja.

Z uredbo pa je vlada jasneje določila tudi plačila, nadomestila ter druge prejemke in povračila kandidatov za pomožnega policista in pomožnega policista.

Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist sta upravičena do plačila med usposabljanjem, pomožni policist pa tudi do plačila za pripravljenost, ko ne opravlja nalog policije, plačila za opravljanje nalog in dodatnega plačila za delo ponoči, v nedeljo, dela prost dan ter povračil stroškov prehrane, prenočišča in prevoza, so še sporočili.

Uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.