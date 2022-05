Oblečena v rumeni volneni plašč in klobuk, okrašen s cvetjem, se je kraljica Elizabeta z dvigalom in s sprehajalno palico spustila na ploščad ter se pridružila sinu, princu Edwardu. Pozdravila sta jo britanski premier Boris Johnson in londonski župan Sadiq Khan.

Linija Elizabeth, poimenovana po britanski kraljici, se bo za javnost delno odprla 24. maja. Prvotno naj bi jo odprli že leta 2018, vendar so težave pri gradnji povzročile zamudo.

V zadnjem času se britanska monarhinja sicer redko udeležuje dogodkov zunaj svojih kraljevih rezidenc, 10. maja pa je zaradi težav z gibanjem prvič po skoraj 60 letih zamudila odprtje parlamenta v Londonu.

To je povzročilo zaskrbljenost, ali se bo lahko prihodnji mesec udeležila glavnih dogodkov ob svojem platinastem jubileju, s katerim bo obeležila 70 let na prestolu.

Prejšnji teden se je udeležila dveh dogodkov v bližini svojega doma na gradu Windsor, vključno s konjeniškim dogodkom, ki sta ga vodila hollywoodska igralca Tom Cruise in Helen Mirren in je bil del praznovanja jubileja.