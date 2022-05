Na srečo je parkiranje veščina, ki jo znaš ali ne znaš in ne vpliva na samo varnost v prometu, čeprav zna marsikdo izgubiti živce, ko ima pred sabo posameznika, ki mu je parkiranje španska vas. Zato je sploh v Ljubljani pogosto mogoče videti prizor, ko se posameznik parkiranja boji in se ga izogiba. Pripravljen je tudi pol ure krožiti po mestu, da dobi parkirni prostor, v katerega lahko zapelje naravnost naprej, pred tem pa je zaradi neznanja ali strahu pred bočnim parkiranjem izpustil kar nekaj prostih mest, na katera pač drugače, kot parkirati bočno, ni bilo mogoče.

Vprašanje na mestu je gotovo, kako je takšen posameznik sploh lahko pridobil vozniški izpit, toliko bolj, ker se znanje vzvratnega parkiranja preverja tudi na večini izpitov? Učitelj vožnje, ki pravi, da učenje vzvratne vožnje in bočnega parkiranja sodi med zabavnejše elemente učenja, nam je zaupal, da le redki vozniki komaj čakajo na priložnost bočnega parkiranja, ker gre pač spretnostno za malce zahtevnejši element vožnje. Vse več voznikov pa ima zaradi pretežne vožnje po širokih in prometno urejenih cestah težave z manevriranjem na cesti, kjer je prostora manj. Problem vzvratne vožnje je v tem, da je večina skorajda ne uporablja, saj v realnem prometu vzvratno vozijo le redko.

Sreča v nesreči je, da tej težavi pomaga industrija sama s številnimi tehnološkimi pripomočki, ki parkiranje olajšajo, avto pa približajo množicam. Nekateri avtomobili imajo celo sistem samodejnega parkiranja, ki manever v celoti opravi sam, velika večina pa premore različne senzorje in kamere, ki so v številnih avtomobilih že del serijske opreme. Vsi ti asistenčni sistemi so seveda koristni in priporočljivi, je pa res, da se mora voznik nanje privaditi in trenirati njihovo uporabo. Niso pa vsemogočni. Gre za pripomočke, voznik pa je še vedno tisti, ki je s svojim ravnanjem v največji meri odgovoren za vožnjo.

Ker vaja dela mojstra, ni druge, kot da element parkiranja vadite tudi sami. Znova in znova. Lahko tudi na parkirišču, ki je daleč stran od množic. Sebi in ostalim prometnim udeležencem boste tako naredili veliko uslugo, predvsem pa vas ne bo več strah, da bi vas zaradi nečesa tako zelo enostavnega v prometu bilo sram.