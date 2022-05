Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da Rusija umika svoje enote iz okolice Harkova s ciljem doseči popoln nadzor nad doneško, lugansko in hersonsko regijo ter zagotoviti stabilnost kopenskega koridorja s Krimom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Zelenski je v petek v svojem večernem nagovoru državljanom sporočil, da nadaljujejo osvobajanje na območju Harkova. "Do danes smo osvobodili 1015 krajev, šest v zadnjih 24 urah," je dejal.

Ameriški ISW pa je v svoji oceni po poročanju BBC zapisal, da so ukrajinske sile Rusiji preprečile, da bi obkolila drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in Moskva se je očitno zdaj temu odpovedala. Harkov je bil od začetka invazije eden od ključnih strateških ciljev Rusije. V ISW sicer pravijo, da ne gre za popoln umik ruskih sil tako kot v primeru Kijeva, zato je to predvsem pomemben trenutek v vojni, ne pa preobrat.

Da je Rusija začela tretjo fazo vojne, ki bo dolgotrajno bojevanje, pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Viktor Andrusiv. Kot je pojasnil, je bila prva faza poskus, da bi v nekaj dneh zavzeli Ukrajino, ki je propadel, druga je bila obkoliti ukrajinske sile na več območjih ter jih poraziti, zdaj pa se začenja tretja faza.

V njej bodo ruske sile branile doslej zasedena ozemlja. "To kaže, da načrtujejo dolgotrajno vojno," je dejal. Moskva želi z zavlačevanjem vojne prisiliti Kijev k vdaji ter Zahod za pogajalsko mizo, je dodal. Vodja ukrajinske obveščevalne službe Kirilo Budanov je medtem napovedal, da bo vojna z Rusijo dosegla prelomnico sredi avgusta in da se bo večina aktivnih bojnih akcij končala do konca tega leta, poroča BBC.

"Tako bomo obnovili ukrajinsko oblast na vseh naših ozemljih, ki smo jih izgubili, vključno z Donbasom in Krimom," je dejal Budanov v pogovoru za Sky News. Dodal je, da bo poraz Rusije v vojni privedel do državnega udara proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je po njegovih besedah že v teku. Trdil je tudi, da je Putin v zelo slabem psihičnem in fizičnem stanju ter da je zelo bolan. Njegovih trditev ni mogoče preveriti, opozarja BBC.