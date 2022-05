Dallas in Phoenix v polfinalu zahodne konference v ligi NBA bijeta neizprosno bitko, v kateri ne eno ne drugo moštvo ne dovolita zmage na domačem parketu. Na šesti tekmi Luka Dončić in soigralci niso prekinili tradicije in so nasprotnika povsem razbili. Na koncu je bilo 113:86. A zdaj prihaja sedma tekma, na katero slovenski zvezdnik nima dobrih spominov. Na odločilni tekmi prvega kroga končnice je namreč v lanski sezoni klonil proti LA Clippers. Dallas bo moral za uspeh v Phoenixu v nedeljo zvečer pokazati morda najboljšo predstavo sezone.

Tekme med Phoenixom in Dallasom poleg košarkarskih spektaklov prinašajo tudi »obstransko« zabavo, saj se zdi, da se je med košarkarji obeh moštev razvilo pravo rivalstvo. Na peti tekmi so igralci moštva iz Arizone pogosto izzivali Dončića s takšnimi in drugačnimi provokacijami. Ko je Ljubljančan po porazu odhajal v slačilnico, so ga kamere ujele, kako je na glas rekel, da je lahko biti glasen, ko zmaguješ. Očitno si je to vzel k srcu, saj je bil na šesti tekmi izjemno motiviran, po koših in zabijanjih pa je pogosto pogledoval h klopi Phoenixa in imel tudi kaj povedati. Tekmo je sklenil s 33 točkami, enajstimi skoki, osmimi asistencami in štirimi ukradenimi žogami. »Rad imam, ko me nasprotnik izziva. To je del košarke. Zabavno je, obenem pa me podžge,« je po tekmi priznal Luka Dončić in pokazal, da vse skupaj poteka v športnih okvirih.

Po porazu na peti tekmi je Dončić posebej izpostavil, da morajo s soigralci več točk doseči iz rakete, kar je tudi udejanjil. Štirinajst od skupno 26 metov na koš je izvedel iz omenjenega območja, s svojo robustno postavo pa dominiral nad košarkarji nasprotnega moštva. »Je močan igralec, izjemen igralec,« ga je pohvalil soigralec Reggie Bullock. Dallas se je zdaj znašel pred odločilno sedmo tekmo. Na lanski proti LA Clippers je dosegel 46 točk in 14 asistenc, a je moštvo iz Teksasa vseeno klonilo. »Statistika me ne zanima, kar poudarjam ves čas. Pomembno je le to, da zmagamo in napredujemo. Vse drugo je postranskega pomena. Če zmagamo, bo vse v redu. Pogosto si predstavljam, kaj bi pomenilo igrati v finalu konference. To je nekaj, česar si močno želim. V tej seriji se je pokazalo in dokazalo, da zmaga tisto moštvo, ki je boljše v obrambi. Če bomo ponovili tokratno tekmo, potem se nimamo česa bati,« je samozavesten Dončić. Odločilna sedma tekma bo v nedeljo zvečer po slovenskem času.