Saga o prevzemu Twitterja še zdaleč ni končana, saj je danes dobila nov dramatičen zasuk. Najbogatejši zemljan Elon Musk je namreč okoli poldneva po srednjeevropskem času tvitnil, da je njegov prevzem družbenega omrežja začasno na hladnem. Razlog? Na družbenem omrežju je po oceni podjetja Twitter manj kot 5 odstotkov lažnih oziroma avtomatiziranih (botskih) računov. Zakaj bi takšni podatki privedli do zamrznitve in morda celo umika ponudbe za nakup družbenega omrežja? Dobro vprašanje. Možnost, da si bo Musk po zeleni luči za prevzem premislil, smo sicer v Dnevniku izpostavili že ob njegovi drugi ponudbi za prevzem.

Poročilo o številu lažnih oziroma avtomatiziranih računov ni novo. Twitter ga je objavil že 2. maja, le nekaj dni po zeleni luči za Muskov prevzem podjetja. Prav tako ni povsem jasno, zakaj bi manj lažnih oziroma avtomatiziranih računov Muska odvrnilo od nakupa podjetja. To namreč pomeni, da so dobički od oglaševanja na družbenem omrežju, ki so bili v zadnjem četrtletju sicer pod pričakovanji, doseženi v veliki večini z oglaševanjem ljudem, kar bi moralo vzpodbuditi oglaševalce. Tudi sicer je Musk v zadnjih tednih zatrdil, da njegov nakup Twitterja ni ekonomsko motiviran oziroma nima ekonomske logike.

Musk že ves čas izpostavlja, da se je nakupa lotil, ker si želi zavarovati twitter kot pomembno orodje spletnega javnega diskurza in svobode govora. V tej luči bi bilo odločitev za zamrznitev ali odpoved nakupu možno interpretirati tudi tako, da ga je ocena manj kot 5 odstotkov lažnih oziroma avtomatiziranih računov pozitivno presenetila in da je priznal kompetence trenutnega vodstva. Vendar tudi ta argument ne pije vode. Tudi 5 odstotkov je še vedno nezanemarljiv delež. Hkrati ukinitev lažnih oziroma avtomatiziranih računov ni bila njegova edina prioriteta. Obljubil je še konec oziroma vsaj omejitev moderacije, ki bo po zaslugi odprtokodnosti vidna vsem, ter še nekaj realnih problemov družbenega omrežja, ki ostajajo.

Ob naštetih obstaja še več možnih razlogov za odločitev. Med drugim tudi, da je požel dovolj pozornosti javnosti in se sedaj vsega skupaj naveličal, ali pa da je 36-odstotni padec vrednosti delnic Tesle, ki so od 4. aprila s 1145 dolarjev na delnico padle na vsega 728 dolarjev, v Muskovem žepu povzročil preveliko luknjo za nakup Twitterja s pomočjo posojil. Vrednost Twitterja je v odziv na odločitev sicer takoj padla za skoraj četrtino, nato pa se ustalila okoli 17 odstotkov pod četrtkovo vrednostjo. x