Nov dan, novi kandidati za ministre

Prihodnja vlada bo imela v svojih vrstah vsaj dve ministrici. Potem ko so v Gibanju Svoboda potrdili osnutek koalicijske pogodbe z Levico in SD, so razkrili, da bo nova ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Ta je pred tem izstopila iz SD.