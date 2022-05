#video Golob: ministrica za digitalno preobrazbo bo dr. Emilija Stojmenova Duh, potrjena tudi kandidatka za kmetijsko ministrico

V stranki Gibanje Svoboda so soglasno potrdili koalicijsko pogodbo, protokole, ministrski razrez in imena ministrskih kandidatov. Koalicijsko pogodbo naj bi parafirali v soboto, imena vseh kandidatov za ministre pa v ponedeljek. Gibanje Svoboda bo začelo tudi pospešen postopek združevanja s SAB in LMŠ.