Neverjetna zgodba, stara celih 555 let

V Sloveniji je veliko gostiln, najstarejša med njimi pa je gostilna Gastuž. Vsekakor jo morate obiskati in na terasi spiti vsaj domači sok ali kavico in pojesti jabolčni zavitek z lešnikovo kremo. Letos namreč mineva točno 555 let, odkar je to gostišče pred Žičko kartuzijo odprlo vrata za obiskovalce, goste in popotnike. To je bilo leta 1467!