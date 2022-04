Na katere prelomnice društva ste najbolj ponosni?

Največji uspeh društva je kar njegovih 120 let obstoja in delovanja. To ga uvršča med najstarejša športna društva v Sloveniji. Ključna prelomna točka je seveda sama ustanovitev Sokolskega društva Spodnja Šiška, 4. maja leta 1902 in začetek njegovega delovanja, potem izgadnja lastne telovadnice leta 1932, ponovni zagon društva po drugi svetovni vojni, preimenovanje v TVD Partizan leta 1952, ustanovitev judo sekcije v letu 1960, gradnja in dokončanje prizidka 1985 oz. 1992, odprtje dvorane Zlati sonček leta 2002, ki je pomenila začetek hitrejšega razvoja športno gibalne vzgoje za predšolske otroke, veliko športnih uspehov in še in še... Vse to je Športno društvo GIB postavilo med vodilne športne organizacije v svoji sredini.

Kako prispevate k razvoju kulture športa v Sloveniji?

Že od svojh začetkov soustvarjamo smernice razvoja kulture športa v Sloveniji. Že v času Sokolov je lasten sokolski dom predstavljal stičišče pestrega društvenega življenja (od redne vadbe, gimnastike, strelske sekcije, atletike, plesne šole do pevskega zbora, lutkarjev, godbe...). Odprtje gimnastičen dvorane v prizidku leta 1985 je prineslo najsodobnejšo gimnastično dvorano za žensko športno gimnastiko v bivši Jugoslaviji.

Naš največji prispevek k razvoju kulture športa v Sloveniji pa so naše vrednote, naši samostojni in uspešni posamezniki, zavedanje pomena gibanja za zdrav razvoj otrok in mladostnikov, ki bodo zrasli v odločne in odgovorne posameznike, pa preseganje razlik med profesionalno posvečenostjo športu in željo po rekreaciji, lovljenje ravnovesja med individualnimi in kolektivnimi potrebami in nenazadnje radost, ko vidimo rasti velike karakterje iz malih ljudi, odločne, odgovorne, ki zrejo oviram neposredno v oči. Vidimo, kako se pobirajo in vztrajajo. Kako jih nič ne premakne. In vemo, da bodo nekoč spremenili svet na bolje. To so naše drobne zmage.

Kaj se lahko učimo od športa?

Glede na to da smo pred dvema letoma praznovali 60 let naše judo sekcije in tako judo predstavlja pomemben steber naših športnih programov, lahko povzamemo kar 8 judo vrednot, ki so:

• VLJUDNI in spoštujemo druge.

• POGUMNI in naredimo, kar je prav.

• ISKRENI in odkrito delimo svoje misli.

• PONOSNI in vedno zvesti besedi, ki jo damo.

• SKROMNI in se ne bahamo.

• SPOŠTUJEMO, ker le tako zaupamo drug drugemu.

• OBVLADUJEMO SE in počakamo, jeza mine.

• S tem gradimo trdna PRIJATELJSTVA, ki so največje človeško bogastvo.

Kakšna je pot od navdušenca za šport do profesionalnega športnika?

Predvsem dolga, težka in polna odrekanj, pa vendar lepa in polna doživetji. Le peščici zares uspe in v svoji karieri dosežejo zares vrhunske rezultate. Večina jih kanča svojo športno kariero, ker ne morejo uskladiti svojih študiskih ali službenih obveznosti z zahtevami vrhunskega športa. Vendar bi ob tej priložnosti rad poudaril, da so v resnici vsi zmagovalci! Prav vsi v športu pridobijo neprecenljive izkušnje, ki jim koristijo na njihovi nadalnji življenjski poti.

Ali spremljate športnike tudi po zaključku aktivne kariere? Kakšne so njihove možnosti za nadaljevanje poklicnih poti?

Običajno se naši športniki že med aktivno kariero vključujejo v naše rekreativne programe, kot vaditelji mlajših vadbenih skupin. S športniki pa skušamo ostati povezani tudi po zaključku njihove tekmovalne poti. V kolikor se odločijo za delo v športu, jih poskušamo zadržati v društvu in jim ponuditi primerno vlogo. Zelo radi vidimo, da svoje znanje in izkušnje predajajo mlajšim generacijam.