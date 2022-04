V plesni predstavi Preludiji in fuge, ki jo bosta v Stari mestni elektrarni premierno izvedli nocoj ob 20. uri, se na odru ponovno srečujeta plesalki in koreografinji Mateja Rebolj in Magdalena Reiter. Njuno prvo sodelovanje je bil duet Forma Interrogativa, ki sta ga ustvarili pred skoraj dvajsetimi leti, v svojem drugem skupnem projektu, ki sta ga pred časom sicer že predstavili v spletnem prenosu, pa se spuščata v večplasten dialog – med dvema zrelima umetnicama, ki imata vsaka svojo osebno in performativno zgodovino, ter hkrati z glasbo Johanna Sebastiana Bacha, ki jima pomeni izhodišče za oblikovanje plesne snovi in premislek telesa, zaznamovanega s časom.

Podlaga uprizoritvi je sedem izbranih Bachovih skladb – preludijev in fug iz zbirke Dobro uglašeni klavir. Gre za nabor krajših vadbenih kompozicij, ki ustvarjalkama ponuja strukturo za raziskovanje čustvenih dimenzij, raznovrstnih fizičnih akcij ter z njimi povezanih stanj, ki se gradijo skozi ritem, harmonijo, arhitekturo teles in kontrapunkt. Skladbe v Bachovi zbirki so postavljene v parih, toda ti pari preludijev in fug – tako v glasbi kot v odrski zasnovi predstave – niso namenjeni poenotenju, temveč odkrivanju asimetrije, večglasnosti in možnosti razvoja. Če je vsak preludij uvod, nekakšno razprtje nove teme, je fuga njena nadgradnja ter hkrati tudi pot nazaj, vrnitev k osnovni temi; tako se ti glasbeni formi medsebojno dopolnjujeta, pri tem pa ju je mogoče razumeti tudi kot metaforični preslikavi zgodovinskega ali življenjskega ciklusa.

Preko koncepta časa, ki je vpisan v Bachove skladbe, tako predstava z vzporedno postavitvijo dveh plesalk v različnih starostnih obdobjih naslavlja vprašanja minljivosti in vpisovanja časa v telo – ne le v pogledu njegove rasti, krepitve ali pešanja, temveč tudi v smislu (zlasti ženskega) telesa kot prostora, kjer se spopadajo in prepletajo osebne izkušnje, kultura, družba ter intimni in kolektivni spomin. Predstava Preludiji in fuge je sicer nastala v produkciji zavoda Mirabelka ter v partnerstvu z zavodoma Maska in Bunker, nocojšnji premieri pa bo jutri sledila še ponovitev.