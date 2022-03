Letošnji finalist v izboru Zlata nit v kategoriji malih podjetij Kompas Xnet je ponudnik IT-storitev in prilagojenih rešitev za najzahtevnejše poslovne potrebe. Z ekipo specialistov za Microsoftove tehnologije ponujajo svetovanje, pomoč pri projektih, celovito IT-podporo in izdelavo rešitev po naročilu. Redno zaposlujejo dvanajst ljudi, obenem pa iščejo okrepitve za svojo ekipo.

Pomen digitalizacije in potreba po IT-znanjih sta v porastu. Kaj napovedujete za prihodnost?

Dostop do informacij od koder koli, hitra in varna izmenjava informacij ter skrb za okolje narekujejo pospešeno digitalizacijo na vseh področjih. Robotizacija proizvodnje je že v polnem teku, prav tako uvajanje umetne inteligence in navidezne resničnosti. Vsi si želimo učinkovitih storitev e-uprave, s katerimi nam ne bo treba izgubljati časa pred okenci, večina bančnih storitev nam je že na voljo prek spleta in mobilnih naprav; prihajajo e-mobilnost in pametna mesta. Brezpapirno poslovanje, vse širša uporaba spletnih storitev in promocija na družbenih omrežjih nas postavljajo pred zanimivo dilemo izbire med zasebnostjo in javno dostopnimi podatki.

Brez katerih znanj ne bomo mogli delovati?

Ključnega pomena bo zavedanje o varni uporabi interneta: kako prepoznati morebiten poskus vdora v računalnik, lažno elektronsko sporočilo, kako nam lahko hitra in nepremišljena objava na družbenih omrežjih povzroči precej sivih las, celo poslovno škodo. V prvi vrsti pa bomo morali pomagati svojim mamam in očetom, da bodo naredili vsaj kakšen korak v svet digitalne tehnologije.

Po katerih računalniških tečajih, ki jih vodite, je največ povpraševanja? Kdo so vaši tečajniki?

Kompas Xnet je Microsoftov pooblaščeni izobraževalni center že od leta 2001. Leta 2020 je naše združenje LLPA prejelo Microsoftovo priznanje »partner leta za področje izobraževanja«, na kar smo še posebej ponosni.

Izvajamo tako izobraževanja za tehnične strokovnjake na IT-oddelkih kot tudi za končne uporabnike. Pri tehničnih programih je največ povpraševanja po analizah podatkov in poslovni inteligenci (BI), tu so še upravljanje in razvoj za platformo Microsoft Azure ter varnost podatkov in omrežij. Končni uporabniki pa najbolj želijo izpopolniti svoje znanje excela, teamsa, powerBI dodatkov in varnosti na internetu ... Za zaključene skupine, ki prihajajo iz večjih podjetij, organiziramo prilagojene delavnice, na katerih se lahko posvetimo primerom iz njihovega okolja, saj je tako dodana vrednost tečaja kar največja. Posebna ugodnost za naše tečajnike je brezplačna pomoč po zaključku šolanja. Včasih potrebujejo zgolj droben namig, ki pa je neprecenljiv. In veliko lažje se je obrniti po pomoč na predavatelja kot na sodelavca ali prijatelja.

Naši certificirani predavatelji redno izvajajo šolanja za partnerje iz tujine ter prejemajo odlične ocene. So tudi govorci na konferencah v tujini.

Ali ocenjujete, da je bila prilagoditev epidemiji z delom in izvajanjem storitev na daljavo za podjetja v IT-panogi lažja? Kako ste se odzvali sami?

Vsekakor, saj nam je IT-tehnologija precej bližje, je del našega vsakdana. Potrebna je bila le odločitev, da bodo naši sestanki in koordinacije potekali v teamsu ali na zoomu, nekaj malega raziskovanja novega orodja in je steklo.

Že v časih pred korono smo veliko storitev izvajali preko oddaljenega dostopa. Saj bi bilo nesmiselno in predrago, da bi se na primer za eno uro dela vozili v Maribor. Tudi sodelavci so občasno izkoristili možnost dela od doma.

S tehničnega vidika torej to za nas ni bilo nič novega. Vendar pa smo se znašli v novih okoliščinah, ki so v ljudeh vzbujale skrb, negotovost, strah. Žalostno je bilo videti skoraj prazne pisarne, zaposleni so pogrešali vzdušje in varnost svojega delovnega mesta, strah jih je bilo prihodnosti in vsi so komaj čakali, da se vrnejo.

Metafora, s katero opisujete Kompas Xnet, je "moje življenje, moja družina". Zakaj?

Skrb za zaposlene, stranke, ali posel bo ali ne, ali bodo računi pravočasno plačani ... Ne, to ni zgolj osem ur dela. Misli, kaj bo jutri, ne moreš kar zakleniti v pisarno. Pri tem pa biti še mati samohranilka dvema šolarjema. Vse to je prepleteno in ima hočeš nočeš medsebojni vpliv. Ko veš, da imaš odgovornost do zaposlenih, ki vedo, da ti je mar zanje, to pomeni odgovornost in skrb 24 ur sedem dni na teden, v dobrem in slabem. In tako že skoraj trideset let. Ko ti zaposleni zaupajo osebne stvari, pridejo po nasvet ali uteho, poznaš njihove družine … In zato je Xnet, se pravi moji sodelavci, ne pisarne in učilnice, moje življenje, moja družina. Tudi sinova sta postala del podjetja, delata pri projektih in predavata, sem neskončno srečna babica trem vnučkam – ja, podjetje, moja družina in moje življenje so povezani!

Ste med letošnjimi finalisti Zlate niti, v sam vrh se uvrščate že sedem let zapored. Kako skrbite za dobre odnose? Kaj vam pomenijo?

Iskreni odnosi mi pomenijo največ, in to sodelavcem večkrat odkrito povem. Vedo, da lahko k meni vstopijo vsak trenutek in se pogovorijo o čemer koli. Lahko samo poslušam, kaj jih teži, "nastavim ramo". Iskren in spoštljiv odnos, zaupanje in odgovornost, lojalnost so ključne vrednote, ki nas povezujejo.

Kdo je po vašem mnenju dober zaposlovalec? V čem izstopa? In kaj zaznamuje slabega?

Tisti, ki mu je mar za slehernega zaposlenega, ki ceni vsako dobro opravljeno delo, ki ima posluh in razumevanje za sodelavce, ki bo naredil vse, da ljudem zagotavlja zanesljivo in varno zaposlitev, ki spodbuja in omogoča razvoj zaposlenih in njihovo napredovanje, nagradi dobro delo …

A tudi zaposleni naj bodo iskreni, tudi kritični do tega, kar jim delodajalec ponuja, s svojo lojalnostjo in zavzetostjo naj pokažejo, da cenijo dane priložnosti. O novih izzivih ali morebitnem povišanju plače pa naj se najprej pogovorijo s svojim delodajalcem, preden si izberejo novega.

Slab delodajalec daje prednost dobičku pred zaposlenimi, ne vlaga v njihovo usposabljanje, ne razvija njihovega potenciala. A mislim, da so to zgodbe, obsojene na propad.

Kaj najbolj cenite pri zaposlenih?

Iskren in spoštljiv odnos do sodelavcev in strank, odgovornost do dela, dane obljube nas zavezujejo.

Kakšni so vaši načrti za leto 2022?

Okrepiti želimo ekipo z nekaj strokovnjaki, privabiti še kak podmladek in najti zanimiv projekt v tujini. Naj izkoristim to priložnost, da povabim k sodelovanju zavzete in odgovorne osebe, ki želijo odlično okolje, v katerem bodo lahko delale pri zanimivih projektih, se nenehno izpopolnjevale in razvijale svoj potencial. x