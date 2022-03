Starši jih spoštujejo in podpirajo, država jih ignorira

Neodzivnost, ignoranca in neupoštevanje države. To so poleg nizkih plač največje rane zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Na svoje težave, za katere pravijo, da so alarmantne in se vlečejo že dlje časa, ti danes opozarjajo s stavko, ob tem pa v en glas razočarano soglašajo, da bodo največ škode utrpeli otroci in njihovi starši.