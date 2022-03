Včeraj zvečer se je Volodimir Zelenski v video nagovoru znova obrnil na Ukrajince in jih pozval, naj ruske enote preženejo iz države. »Moramo ven. Moramo se boriti. Kadarkoli je za to priložnost,« je dejal.

Po njegovih besedah je pomembno tudi preprečiti vzpostavljanje novih »ljudskih republik«, kot se je zgodilo v pokrajinah Doneck in Lugansk. Tudi slednji je sicer pozval k boju. Če Rusi »niso s propagando izbrisali vašega spomina, če nimate od strahu zaprtih oči, se borite, za svoje pravice, svobodo, za Ukrajino«, je dejal.

Potrebujejo letala, drone, rakete ...

V zasebnem klicu pred Zooma je Zelenski v nagovoru tako senatorjem kot članom predstavniškega doma izrazil hvaležnost za ukrepe, ki so jih doslej sprejele ZDA in zaveznice v zvezi Nato, vključno s sankcijami in pošiljkami orožja.

A obenem je Zelenski neposredno pozval k več pomoči. Med drugim naj bi Ukrajina potrebovala letala, drone in protiletalske rakete stinger, na podlagi navedb petih udeležencev klica na spletu poroča ameriški Politico.

Zlasti naj bi si želel, da partnerice iz vzhodnega krila zveze Nato Ukrajini ponudijo letala ruske izdelave, saj ukrajinski piloti z njimi že znajo upravljati. »Predsednik Zelenski je podal obupano prošnjo, naj vzhodnoevropske države Ukrajini zagotovijo v Rusiji narejena letala,« je po klicu z njim v izjavi dejal vodja senatne večine Chuck Schumer.