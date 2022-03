Švicarji so na shodu za mir v Zürichu zahtevali takojšnji konec spopadov v Ukrajini. Protestniki napovedujejo, da se bodo zbrali vsak konec tedna, dokler Rusija ne bo končala svojega napada. Po ocenah organizatorjev se je tokrat v Zürichu zbralo zbralo okoli 40.000 ljudi.

Svet podpira Ukrajino

V Franciji se je po podatkih notranjega ministrstva v skupno 119 mestih zbralo najmanj 41.600 ljudi, ki so protestirali proti vojni in v podporo Ukrajini. Samo v Parizu se je zbralo okoli 16.000 ljudi, med njimi številni Ukrajinci.

Več sto ljudi se je zbralo tudi v Londonu. Med njimi so bili tudi številni begunci, ki so pobegnili pred bombami v Ukrajini. »Moramo ostati enotni v podpori naši državi,« je dejala 36-letna Olena Marcinjuk. »Morda bomo na tak način sporočili Rusiji, da svet podpira Ukrajino in da mora ustaviti vojno,« je dodala.

V Rimu so sindikati pripravili pohod za mir in demonstrirali proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. A slišati je bilo tudi kritike proti Natu. Mirovniki so pozivali tudi k izstopu Italije iz Nata.

Protesti so potekali tudi v ameriški metropoli New York. Več tisoč ljudi je na Times Squareu vzklikalo gesla v podporo Ukrajini in proti »ruskemu terorizmu«. Pozivali so tudi k vzpostavitvi območja prepovedi letenja nad Ukrajino, kar Nato sicer zavrača, ker bi to lahko sprožilo neposreden konflikt z Rusijo in vojno velikih razsežnosti.